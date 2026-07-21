Con la presentazione ufficiale nella sede della Regione Piemonte, ha preso ufficialmente il via la raccolta delle manifestazioni di interesse per il riconoscimento delle Aree di Sviluppo dell’Artigianato (ASA), il nuovo strumento promosso dalla Regione Piemonte per rafforzare la competitività delle imprese artigiane attraverso una programmazione condivisa tra enti locali, associazioni di categoria, sistema camerale e realtà del territorio.

L’iniziativa è stata presentata al Grattacielo Piemonte dall’assessore regionale al Bilancio, Sviluppo delle attività produttive, Internazionalizzazione e Attrazione investimenti, Andrea Tronzano, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni regionali dell’artigianato e di ANCI Piemonte. “Con le Aree di Sviluppo dell’Artigianato – ga dichiarato Tronzano – mettiamo a disposizione dei territori uno strumento nuovo, costruito insieme alle associazioni di categoria e agli enti locali, per programmare lo sviluppo partendo dalle esigenze concrete delle imprese. La Regione accompagna questo percorso con risorse dedicate e con la volontà di lavorare in stretta collaborazione con tutti i soggetti coinvolti. Il nostro obiettivo è rafforzare la competitività dell’artigianato piemontese e valorizzare le straordinarie competenze diffuse in tutto il territorio regionale”.

Le Aree di Sviluppo dell’Artigianato rappresentano uno strumento di programmazione territoriale attraverso il quale i territori potranno definire strategie condivise per valorizzare il sistema produttivo locale, promuovere le eccellenze, favorire l’innovazione, il ricambio generazionale, la formazione e la crescita delle imprese.

L’obiettivo della Regione è arrivare progressivamente a coprire l’intero territorio piemontese, interessando un patrimonio di oltre 115 mila imprese artigiane, attraverso un massimo di 23 Aree di Sviluppo dimensionate su bacini territoriali omogenei.

Per accompagnare l’avvio delle ASA la Regione mette a disposizione contributi fino all’80% delle spese ammissibili, con importi compresi tra 25 mila e 40 mila euro per ciascuna Area, destinati alla progettazione, al coordinamento e alla definizione dei programmi strategici territoriali. Sono inoltre previste misure dedicate per favorire gli investimenti delle imprese artigiane appartenenti alle aree riconosciute.

All’evento di presentazione delle ASA ha partecipato il vicepresidente alle Infrastrutture strategiche, Mobilità e Trasporti di ANCI Piemonte, Jacopo Suppo, che ha dichiarato: “Esprimiamo soddisfazione per questa misura che, affiancandosi ai distretti del commercio, rafforza il sostegno della Regione alle attività economiche locali. Un aspetto particolarmente positivo è la dimensione sovracomunale richiesta per accedere ai fondi stanziati: una scelta che spinge i Comuni del nostro territorio a collaborare in modo sempre più sinergico. In questo contesto, resta centrale il tema del riordino istituzionale degli enti locali. Grazie a questi strumenti, infatti, le amministrazioni possono beneficiare di risorse che, singolarmente, non avrebbero mai potuto stanziare. Ciò dimostra chiaramente come la competitività territoriale e il rilancio della nostra filiera economica e artigianale passino inevitabilmente dalla semplificazione amministrativa e dalla velocizzazione dei processi decisionali”.

Con l’apertura delle manifestazioni di interesse prende così avvio il primo passaggio operativo di un percorso che nei prossimi mesi vedrà il coinvolgimento dei territori nella costituzione delle Aree di Sviluppo dell’Artigianato e nella definizione dei programmi strategici destinati a sostenere la crescita delle imprese e la valorizzazione delle comunità locali.

Consulta il bando e le info utili A QUESTO LINK.

Guarda le videointerviste a cura dell’Ufficio Stampa.