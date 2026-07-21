C’è tempo fino al 31 agosto per partecipare alla 44ª Assemblea Annuale di ANCI Piemonte in qualità di sponsor e Partner dell’evento.
Enti, associazioni, consorzi, istituti, realtà economiche e produttive che erogano servizi per gli enti locali possono aderire attraverso diverse modalità di partecipazione e di visibilità, richiamate nel regolamento di sponsorizzazione dell’evento.
L’Assemblea, in programma sabato 3 ottobre 2026 nella suggestiva cornice del Teatro Sociale di Alba (tutte le INFO QUI), rappresenta il principale appuntamento dell’associazione, un’occasione fondamentale di confronto sul ruolo degli amministratori locali e sulle sfide del territorio.
Ricordiamo che il tema scelto per questa edizione, “L’economia dei Comuni – Istituzioni e sistemi produttivi a confronto”, metterà al centro del dibattito la sinergia tra pubblica amministrazione e tessuto economico-produttivo.
La scelta di Alba, simbolo di tradizione industriale e dinamismo economico, rafforza ulteriormente questo legame.
Per confermare la propria adesione all’iniziativa e per ogni altra informazione utile, è necessario compilare e trasmettere via PEC il modulo disponibile al link sottostante.