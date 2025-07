Un Piemonte in crescita, resiliente, capace di adattarsi ai cambiamenti e di fare innovazione, ma soprattutto chiamato a fare i conti con nuovi bisogni e nuove sfide in settori trainanti quali l’aerospazio, le filiere dei semiconduttori e della microelettronica, la logistica e il turismo. Dati preoccupanti riguardano, invece, l’invecchiamento della popolazione, segnato dal peggioramento degli stili di vita, dall’aumento di coloro che rinunciano alle cure specialistiche e da un’aspettativa di vita che supera gli 83 anni, ma che registra in media soltanto 59 anni in buona salute.

È quanto emerge dal rapporto annuale 2025 di IRES (Istituto di Ricerche Socio Economico della Regione Piemonte), presentato ufficialmente nell’auditorium della Città metropolitana di Torino.

Alla presentazione del rapporto IRES ha partecipato la vicepresidente di ANCI Piemonte, Elena Piastra mentre a fare gli onori di casa è stato il vicesindaco metropolitano e vicepresidente ANCI Piemonte, Jacopo Suppo.

“Siamo di fronte a cambiamenti importanti che vanno monitorati – ha dichiarato la vicepresidente Piastra, a margine dell’evento -. A partire dall’analisi dei dati, la relazione di IRES ci consente però di cominciare a lavorare sulle scelte future”.