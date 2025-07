Con la consegna degli attestati di partecipazione, si è concluso il progetto “Giovani in rete: costruire il futuro insieme”, iniziativa realizzata dalla Città di Giaveno, in partnership con i Comuni di Rivalta, Bruino e ANCI Piemonte, volta a rafforzare la capacità gestionale dei Comuni attraverso corsi di formazione rivolti ad amministratori under 35 e neoeletti.

Venerdì 4 luglio, nella sala consiliare del Comune di Giaveno, il sindaco di Giaveno e vicepresidente di ANCI Piemonte, Stefano Olocco, ha consegnato gli attestati ai partecipanti, ringraziandoli per l’attenzione e l’interesse dimostrati nel corso dei singoli eventi e sottolineando, ancora una volta, come l’evento servisse ad offrire competenze specifiche per una governance inclusiva su temi quali la digitalizzazione della PA, la sostenibilità, le politiche giovanili, l’innovazione e la comunicazione efficace.

Il progetto “Giovani in rete: costruire il futuro insieme” è stato realizzato grazie al contributo della Regione Piemonte e del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale.