“La fattiva collaborazione con il ministro Abodi che ha messo in campo con il suo Dicastero insieme al ministero dell’Istruzione e coinvolgendo due importanti società quali Sport e Salute e l’Istituto per il Credito Sportivo oggi pone i sindaci e l’ANCI al centro della politica sportiva e per questa ragione la collaborazione che abbiamo con il ministero dello Sport non solo si è concretizzata ma si è realizzata attraverso progetti che vedono milioni di euro investiti a favore dei Comuni in modo particolare per supportare lo sport”.

Così il vicepresidente vicario dell’ANCI nazionale e vicesindaco di Valdengo (BI), Roberto Pella, nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione di ‘Misure e opportunita’ a supporto dello sport’ ,tenutasi nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio alla presenza del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, il presidente di Sport e salute S.p.A, Marco Mezzaroma e il presidente dell’Istituto per il Credito sportivo, Beniamino Quintieri. Presenti alla conferenza stampa anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che con il ministro dello Sport ha firmato un protocollo d’intesa che mira ad agevolare l’attività sportiva per i detenuti (soprattutto per i minori) e il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha ribadito l’impegno del suo ministero nel potenziare l’attività sportiva all’interno delle scuole, perché lo sport può rappresentare un punto di riferimento valoriale.

“Oggi – ha detto Pella – abbiamo presentato i bandi a favore dei sindaci e dei Comuni che interessano tutto il territorio nazionale, toccando il tema dei playground, fondamentale come attività sportiva e fonte di aggregazione al progetto sport in bici che ci vede collaborare con il Giro d’Italia e poi Sport nei Parchi per sensibilizzare la popolazione all’attività sportiva. Progetti che toccano il tasso zero per i comuni che decidono di investire in impiantistica di nuova generazione o messa a norma di quella esistente”.

Il vicepresidente vicario ANCI ha infine ribadito quanto fare squadra per raggiungere obiettivi per il bene comune è stato il leitmotiv della collaborazione con il ministro Abodi e con i partner Ics e Sport e Salute. Una sinergia concreta che “ha permesso di rispondere alle istanze dei sindaci e più in generale dei cittadini”.

“Il nostro obiettivo è il miglioramento del sistema sportivo a partire dalle infrastrutture con investimenti pubblici, facendo incursione in due mondi socialmente rilevanti come la scuola e le carceri, tenendo presente che l’abbandono dei luoghi di sport decretano disagio sociale e aumentano il disagio giovanile”, ha detto il ministro Abodi sottolineando come il focus degli interventi sia quello di migliorare la qualità della vita anche attraverso la pratica sportiva.