Con la D.G.R. n. 9-8305 del 18/03/2024 (BU n. 12 s. 2 del 21/03/2024) è stato approvato ufficialmente il nuovo prezzario regionale per l’edilizia, valido per il 2024.

il prezzario si propone come strumento operativo di riferimento per tutti gli operatori pubblici e privati del settore, attraverso un’articolazione in sezioni tematiche finalizzate ad approfondimenti specifici, attuativi delle normative vigenti. Redatto ed aggiornato in collaborazione con l’articolazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il documento assume i caratteri previsti dal comma 13 dell’art. 41 del Codice (D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici“) ed è da considerarsi prezzario di riferimento per tutte le opere pubbliche realizzate sul territorio della Regione Piemonte, con particolare riferimento a quelle oggetto di contribuzione e/o di interesse regionale.

Il testo integrale del documento è disponibile on line sul B.U. n. 12 s. n. 2 del 21/03/2024 ed è disponibile A QUESTO LINK.

Le informazioni applicative nonché lo scarico delle singole sezioni tematiche, come di consueto, sono reperibili QUI.