Nell’ambito del progetto “Generazione in formazione”, realizzato dalla Città di Carmagnola (TO), è in programma un webinar gratuito dal titolo “Progetti europei ed internazionali: metodo e strumenti per un approccio integrato”.

L’evento si terrà lunedì 21 giugno dalle ore 9 alle 13 e vedrà come relatrice la dott.ssa Marta Jakob, project manager di Innexta (Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza).

L’accesso è riservato con priorità agli Amministratori under 35 o di nuova nomina, ma possono aderire tutti gli interessati dei Comuni del Piemonte.

