Il ciclo formativo del progetto LINK prosegue con un nuovo appuntamento da titolo “Fotografia dei neet. Politiche attive e ricerca del lavoro online“.

Il seminario si terrà online lunedì 26 settembre dalle ore 11 alle 12:30 e sarà condotto da Francesco Giubileo sociologo del lavoro, esperto e consulente in politiche attive.

I partecipanti riceveranno il link a cui collegarsi per accedere alla piattaforma WeSchool.

Link è un percorso di formazione rivolto ai Comuni italiani che vogliono sviluppare progettualità mettendo in campo azioni innovative per affrontare la questione dei neet, giovani che non studiano, non lavorano e non ricevono una formazione.