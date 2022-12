Nell’ambito delle attività previste dal progetto “Mindchangers, Regions and Youth for Planet and People” di cui è capofila la Regione Piemonte, il prossimo 13 dicembre alle ore 15 si terrà il webinar di presentazione della guida pratica per il coinvolgimento dei giovani nell’agenda 2030.

L’evento, realizzato interamente in lingua inglese, sarà visibile in streaming sulla pagina Facebook Mindchangers e sul canale YouTube del Consorzio Ong Piemontesi (COP), partner del progetto.

Il progetto “Mindchangers” mira al rafforzamento delle strategie delle autorità locali e della società civile per il coinvolgimento dei giovani tra i 15 e i 35 anni sui temi dello sviluppo sostenibile e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a questioni quali i cambiamenti climatici e le migrazioni.