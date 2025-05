Il metodo “SportKompas”, sviluppato in Belgio nel 2011 per aiutare i bambini ad individuare lo sport più adatto a loro in base alle capacità e alle attitudini personali, è stato presentato ufficialmente a Cuneo, nel corso di un evento svoltosi nella palestra della Scuola primaria di Madonna delle Grazie, alla presenza del sindaco Patrizia Manassero e dell’assessore comunale allo sport Valter Fantino.

“SportKompas” si avvale di un tool di orientamento basato su una piattaforma web interattiva e su 12 esercizi fisici capaci di misurare le abilità dei ragazzi secondo vari parametri. Questo approccio innovativo è alla base del progetto SPOKI (Sports Orientation for Kids), iniziativa rivolta ai ragazzi delle scuole primarie europee con il triplice obiettivo di aumentare la partecipazione degli studenti allo sport, ridurre l’abbandono nelle società sportive e migliorare le capacità motorie dei bambini. ANCI Piemonte è tra i partner di SPOKI assieme alla Città di Cuneo e al SUISM, la Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie dell’Università di Torino.

“L’iniziativa promossa a Cuneo – commenta il vicepresidente allo Sport, Turismo e Impiantistica sportiva di ANCI Piemonte, Nicholas Padalino – è particolarmente interessante per i nostri ragazzi. Comprendere, in giovane età, per quali attività sportive si sia maggiormente predisposti, credo significhi poter sviluppare maggior consapevolezza di sé stessi, praticando sport che possano portare a significativi risultati in tempi più rapidi. SPOKI è un progetto virtuoso, simpatico e stimolante che sicuramente può avvicinare all’attività sportiva anche chi crede di non esservi portato. Lavoreremo affinché questo progetto possa essere portato in tutte le scuole del nostro Piemonte”.

Per saperne di più sul progetto SPOKI clicca QUI.

Guarda le interviste realizzate a Cuneo.