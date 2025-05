Sul sito www.scanci.it sono state pubblicate le graduatorie provvisoriedelle selezioni relative al bando di Servizio Civile Universale con scadenza 27 febbraio 2025.

La pubblicazione è soggetta a verifica da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e avviene in attuazione del principio della minimizzazione dei dati. Pertanto, i candidati possono consultare l’esito della selezione attraverso il numero identificativo della propria domanda di partecipazione (rinvenibile in alto a sinistra), denominato “Riferimento domanda” (se non hai il Riferimento della domanda clicca qui).

Si rammenta che, considerato che per l’ammissione a svolgere il servizio civile è previsto il limite d’età di ventotto anni, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017 n.40, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età (art..6 del bando).

L’avvio dei progetti è previsto per il 28 maggio 2025. I candidati risultati idonei selezionati verranno contattati tramite mail . La mail verrà inviata circa una settimana prima dell’avvio, previsto per il 28 maggio, e conterrà le procedure di avvio al servizio.

Le graduatorie di ogni Ente di accoglienza sono consultabili in ordine alfabetico A QUESTO LINK.

Ulteriori info sul sito SCANCI.IT.