Il rilancio del progetto comunitario europeo e di un ritrovato ideale di pace e fratellanza tra i popoli passano sempre di più attraverso l’impegno degli amministratori locali. Fino al 10 aprile gli amministratori under 40 potranno candidarsi al programma YEP (Young elected politicians) 2023, la rete dei giovani eletti promossa dal Comitato delle Regioni. La partecipazione al programma offre l’opportunità di allacciare contatti e creare reti, condividere buone pratiche, saperne di più sulle normative europee e sulle opportunità di finanziamento dell’UE, essere coinvolto/a nei lavori del Comitato delle regioni (CdR), tenere incontri e dibattiti con i membri del CdR e altri esponenti politici a livello locale, regionale ed europeo.

Per presentare la propria candidatura è necessario:

essere stato/a eletto/a suffragio universale diretto a livello regionale o locale in uno Stato membro dell’Unione europea o in un paese candidato all’adesione all’UE,

essere nato/a dopo il 1º gennaio 1983;

non essere membro titolare o supplente del CdR, e avere un buon livello di conoscenza dell’inglese.

Saranno prese in considerazione solo le candidature presentate in inglese o in francese e i candidati saranno selezionati in base alla qualità della candidatura presentata, in modo da garantire un buon equilibrio in termini di genere, rappresentanza regionale e locale, appartenenza politica e nazionalità. Maggiori informazioni, insieme al modulo per candidarsi, sono disponibili qui.

Non c’è limite di tempo né di età invece per aderire al progetto Costruire l’Europa con i consiglieri locali (Building Europe with local councillors) lanciato dalla Commissione europea in collaborazione con il Comitato delle Regioni per creare una rete europea permanente di rappresentanti politici locali finalizzata alla comunicazione sui temi europei. Il progetto consentirà ai politici locali (uno per ciascun Comune) di lavorare insieme e di diffondere informazioni sui temi legati all’UE d’interesse dell’ente locale. Contribuirà inoltre a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e a sostenere la creazione di una vera e propria opinione pubblica di livello europeo. La Commissione europea invita le autorità locali a candidarsi a far parte di questo partenariato per comunicare l’Europa attraverso i consiglieri locali. Farlo è semplice: è sufficiente compilare il modulo di domanda disponibile QUI corredato di firma del rappresentante dell’autorità locale e allegare la dichiarazione del consigliere comunale che si intende nominare, firmata da quest’ultimo. Ogni membro si impegnerà in un dibattito con gli elettori della propria comunità di riferimento e/o con i media locali sulle iniziative politiche generali e sulle misure portate avanti dall’Unione europea.