In una lettera trasmessa agli assessori alle politiche sociali dei Comuni piemontesi, il vicepresidente di ANCI Piemonte, Vincenzo Andrea Camarda, fa il punto sulla proroga dei progetti SAI in scadenza al 31 dicembre 2023.

A seguito di una specifica richiesta formulata dall’ANCI nazionale, il Ministero dell’Interno ha infatti differito al 29 febbraio 2024 il termine del triennio di finanziamento dei progetti Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) per i quali gli enti locali titolari abbiano presentato domanda di prosecuzione entro lo scorso maggio.

Tale differimento è stato disposto agli stessi patti e condizioni, nelle more delle ordinarie procedure di valutazione delle domande di prosecuzione, per il numero dei posti e per gli importi che si trovano indicati negli elenchi allegati al medesimo decreto di finanziamento.

Come spiega il vicepresidente Vincenzo Andrea Camarda: “Il consolidamento e la stabilizzazione della rete SAI, annunciata per il 2024, è indispensabile anche per fornire una risposta alla grave emergenza della condizione dei minori stranieri non accompagnati”. Nella lettera inviata ai Comuni, il vicepresidente Camarda annuncia inoltre, per il mese di gennaio, “un’iniziativa di sensibilizzazione organizzata insieme alla Prefettura di Torino, per favorire l’ulteriore disponibilità e la partecipazione dei Comuni piemontesi alle soluzioni di accoglienza diffusa”.

CONSULTA IL DECRETO E GLI ELENCHI ALLEGATI