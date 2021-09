È stato prorogato al 29 ottobre 2021 il termine di scadenza per la raccolta delle candidature alla quinta edizione del Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo 2021.

L’iniziativa, promossa da ANCI Piemonte e Anfov, intende rafforzare la cultura dell’innovazione nell’ambito della PA locale e contribuire al rilancio dei territori, in coerenza con i principi declinati nel recente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La scelta del rinvio di alcune settimane è stata dettata dall’approssimarsi della tornata elettorale. “Un segnale per dare l’opportunità ai colleghi amministratori di rilanciare la propria azione e gestire eventuali percorsi di transizione in avvio di mandato- spiega il vicepresidente di ANCI Piemonte con delega all’innovazione Michele Pianetta -. Per equità, tutti i Comuni devono essere messi nelle medesime condizioni di partecipazione: l’associazione è fermamente convinta delle enormi potenzialità di questo progetto, che continua a suscitare crescente interesse tra le istituzioni pubbliche, dal Ministero per le politiche giovanili alla Regione Piemonte, e gli operatori privati”.

Per candidarsi è sufficiente accedere alla pagina web del progetto e compilare un semplice form digitale. Montepremi complessivo superiore ai 40 mila euro in erogazioni monetarie e servizi.

Tutto confermato, infine, per quel che riguarda il processo di selezione. “Tra poche settimane è previsto l’insediamento ufficiale del comitato scientifico, un pool indipendente di esperti chiamato a valutare le proposte progettuali. – puntualizza Antonello Angeleri, segretario Generale di ANFoV, titolare della segreteria scientifica ed organizzativa del Premio -. Nel corso del mese di novembre la commissione esaminerà le candidature e decreterà la graduatoria. A dicembre vi sarà la proclamazione dei vincitori del Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo: l’evento finale si terrà in presenza a Torino, situazione sanitaria permettendo”.

Info e dettagli A QUESTO LINK