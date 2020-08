È entrato in vigore nel fine settimana il nuovo DPCM che proroga, fino al prossimo 7 settembre, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus.

Resta in vigore per un altro mese l’obbligo della mascherina nei luoghi chiusi, sui mezzi pubblici e dove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale, così come continuano ad essere vietati gli assembramenti.

Tra le novità più attese in ambito sportivo, quella che prevede, a partire dal 1° settembre, “la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso”.

A decorrere dal 1° settembre 2020 saranno inoltre consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.