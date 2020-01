C’è tempo fino al prossimo 31 gennaio per aderire al progetto “Sport di Tutti – edizione Young” rivolto a bambini e ragazzi di età compresa fra i 5 e i 12 anni.

I termini di adesione al bando sono stati prorogati per consentire una massiccia adesione da parte dei soggetti interessati all’iniziativa.

“Sport di tutti“ è un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere economiche di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità. L’obiettivo è quello di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani anche per i più giovani, supportando economicamente le famiglie in difficoltà. I giovani e giovanissimi che prenderanno parte al progetto avranno la possibilità unica di praticare gratuitamente attività sportiva pomeridiana, per 2 ore alla settimana, scegliendo tra molteplici discipline sportive.

C’è tempo dunque, fino alle ore 16 del prossimo 31 gennaio per rispondere all’avviso pubblico disponibile sul sito www.sportditutti.it oppure direttamente al link http://area.sportditutti.it.