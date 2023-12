Il Dipartimento della Protezione Civile ha fornito indicazioni in merito alla presentazione delle istanze per la richiesta di contributo da parte degli Enti del Terzo Settore operanti nel campo della protezione civile, con particolare riferimento alla nuova misura sperimentale cd. “mista 2-3” (attività di formazione dei volontari e di informazione della popolazione).

Per quanto riguarda la formalizzazione e la comunicazione alle regioni dell’intesa tra gli ETS e i Comuni, il Dipartimento della Protezione Civile e la Commissione di protezione civile delle Regioni ritengono che trattandosi di una misura sperimentale, il mancato rispetto del termine di 30 gg previsto dal Decreto DCDPC n. 1472 del 30 maggio 2023 NON rappresenta una causa di inammissibilità della proposta progettuale, ipotesi che invece si verifica nel caso in cui l’intesa non sia allegata alla domanda di contributo.

Si rammenta che il termine per la presentazione di tutte le istanze di contributo per l’anno 2023 è fissato perentoriamente al 31/12/2023 .

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito del Dipartimento della Protezione Civile e la sezione dedicata del sul portale ANCI.