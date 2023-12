Pubblichiamo la registrazione del webinar ANCI sui contenuti dei nuovi criteri per la concessione di contributi economici destinati ai Gruppi Comunali di Protezione civile e alle Associazioni di volontariato, in vista della scadenza (31/12/2023) per la presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi stabiliti con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1472 del 30 maggio 2023.

Durante l’incontro si è parlato degli aspetti procedurali e dei contenuti dei singoli progetti, con particolare riguardo alla nuova misura sperimentale (cd. “Mista”), finalizzata alla concessione di contributi economici per la pianificazione delle attività di Protezione Civile quali la preparazione tecnica e la formazione dei volontari, le attività addestrative e di sensibilizzazione, la formazione e l’informazione alla popolazione.