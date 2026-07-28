Attraverso la pubblicazione del “Bando Piemonte e Africa sub-sahariana – Anno 2026” la Regione Piemonte e la Fondazione Compagnia di San Paolo rinnovano il proprio impegno nel sostenere partenariati territoriali già esistenti.

Le iniziative di cooperazione decentrata, della durata massima di 24 mesi, potranno essere realizzate nei seguenti Paesi, compatibilmente con le effettive condizioni di sicurezza e stabilità in loco: Benin, Capo Verde, Costa d’Avorio, Guinea Conakry e Senegal.

I progetti proposti dovranno contribuire allo sviluppo locale sostenibile, al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale e alla riduzione di povertà, ineguaglianze e insicurezza alimentare nei Paesi e nelle aree individuate dal bando nonché facilitare le relazioni e la reciproca conoscenza tra i territori partner.

Al fine di consolidare le esperienze in corso e con l’obiettivo di superare il sistema di valutazione competitiva dei progetti e ridurre lo sforzo di elaborazione progettuale a carico degli enti proponenti, la procedura prevede una manifestazione di interesse finalizzata a raccogliere idee progettuali di massima. Seguirà una successiva fase di concertazione con gli uffici regionali ai fine della presentazione di una proposta definitiva.

Il prossimo 8 settembre alle ore 10 si terrà un incontro online per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o chiarimenti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Regione Piemonte e la pagina dedicata al Bando Piemonte e Africa Sub-sahariana – Anno 2026.

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