È online l’avviso “Sport e Periferie 2023” volto a promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e a favorire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali.

L’avviso stanzia 75 milioni di euro a favore dei Comuni sotto i 100.000 abitanti che non abbiano già beneficiato di finanziamenti a valere sul “Fondo Sport e Periferie” per gli anni 2020 e 2022.

Gli ambiti di intervento riguardano:

la realizzazione e/o rigenerazione degli impianti sportivi destinati all’attività agonistica e localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane nonché la diffusione, nelle stesse aree, delle attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti;

il completamento e/o l’adeguamento degli impianti sportivi esistenti, destinati all’attività agonistica nazionale e internazionale

Le richieste di contributo non potranno essere superiori a 700.000 euro per ciascun intervento e dovranno prevedere una quota di cofinanziamento in funzione della popolazione residente. La presentazione delle domande potrà essere effettuata a partire dalle ore 12 del 1° settembre 2023 e fino alle ore 12 del 10 ottobre 2023, attraverso l’apposita piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport A QUESTO LINK.

Per eventuali richieste di chiarimento scrivere a serviziosecondo.sport@governo.it