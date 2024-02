L’Agenzia per l’Italia Digitale ha appena pubblicato la versione aggiornata per il triennio 2024-2026 del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, il documento di pianificazione strategica per la PA frutto di un’attività di confronto tra amministrazioni e soggetti istituzionali.

Rispetto alle precedenti versioni il nuovo Piano è stato sottoposto ad un confronto allargato alle Università, al mondo della ricerca e a quello delle imprese con la prospettiva di rendere il percorso redazionale e attuativo sempre più aperto e partecipato.

La nuova edizione presta maggiore attenzione agli aspetti di Governance e monitoraggio e all’approccio fortemente orientato ai servizi digitali che devono essere interoperabili, semplici da usare per cittadini ed imprese ed accessibili. I contenuti sono stati allineati agli obiettivi del PNRR e, per la prima volta, sono stati inseriti principi guida riferiti all’Intelligenza Artificiale e una sezione finale dedicata ad alcuni strumenti operativi a disposizione delle PA.