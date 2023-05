Online due nuovi avvisi per partecipare al percorso formativo promosso da Publica, la Scuola ANCI per giovani amministratori, e attivato attraverso il Fondo Politiche giovanili (2020-2021) in collaborazione con il Politecnico di Bari, l’Università di Pisa, la Cattolica di Milano e l’università Ca’ Foscari di Venezia.

I due nuovi bandi riguardano corsi specialistici focalizzati sui temi relativi all’intelligenza artificiale e alla governance locale e coinvolgono il Politecnico di Bari e la Ca’ Foscari di Venezia.

Possono candidarsi per la partecipazione al corso “Intelligenza Artificiale per l’Innovazione Digitale nella Pubblica Amministrazione” (II edizione – Politecnico di Bari – Qui l’avviso) e al corso “La governance locale – Bilancio e criticità finanziaria” (II edizione – Ca’ Foscari Venezia – Qui l’avviso) tutti i Sindaci, Assessori, Presidenti di Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di Unioni di Comuni di enti iscritti all’ANCI, in carica al momento della presentazione della domanda e che abbiano un’età massima di 36 anni (nati a partire dal 1 gennaio 1987). Sono esclusi gli amministratori che hanno già partecipato alla precedente edizione del corso.

Gli amministratori interessati possono inviare la propria candidatura compilando l’apposito form, il cui link è contenuto nei rispettivi avvisi. entro e non oltre le ore 12 del prossimo 16 giugno.