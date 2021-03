Dotare le amministrazioni comunali di una “bussola operativa” per lo svolgimento delle sedute dei propri organi, nel contesto eccezionale del Covid. È questo l’obiettivo del 25° quaderno operativo dell’ANCI.

Il volume – intitolato “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta” – prende spunto dal decreto-legge n. 18/2020 e dai successivi provvedimenti legislativi di modifica che lasciano all’autonomia degli Enti locali la “facoltà” di scegliere se organizzare le sedute degli organi collegiali (così come quelle delle Commissioni e delle Conferenze dei capigruppo) in videoconferenza o in presenza fisica. Da qui il Regolamento, elaborato sulle esperienze di questi mesi e grazie al contributo della Conferenza nazionale dei Consigli comunali dell’ANCI.

Lo schema di Regolamento fornisce anche indicazioni utili sullo svolgimento delle sedute in modalità mista (in presenza e “da remoto”) e sulle votazioni a scrutinio segreto per le riunioni in videoconferenza. Si tratta un tema importante per l’ANCI che proporrà ulteriori norme di semplificazione, in vista delle prossime consultazioni elettorali e dei primi adempimenti seguenti ad esse, quali ad esempio la nomina della Commissione Elettorale che prevede oggi il voto segreto.

Completa il volume un’Appendice con i più recenti pareri espressi dal Ministero dell’Interno in materia e con la Circolare della Direzione Centrale per le Autonomie – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali dello scorso 27 ottobre che fornisce chiarimenti sull’applicabilità o meno alle sedute di giunta e di consiglio comunale delle disposizioni del DPCM 18/10/2020.