Scende da 10 a 5 giorni la quarantena per le persone non vaccinate che sono entrate in contatto stretto con una persona positiva.

Lo prevede la circolare del Ministero della Salute che aggiorna le misure di quarantena e di autosorveglianza. Secondo il provvedimento, la cessazione della quarantena è condizionata all’esito negativo di un test finale rapido o molecolare. Inoltre è obbligatorio indossare Ffp2 anche per i 5 giorni successivi all’isolamento.

La misura dei cinque giorni di quarantena nei casi di contatti stretti (ad alto rischio) con positivi si applica ai “soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano completato da meno di 14 giorni” e “ai soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo”.

Intanto, da lunedì 7 febbraio è in arrivò il green pass illimitato per chi ha già ricevuto tre dosi di vaccino: chi ha ricevuto la cosiddetta “dose booster” non sarà più soggetto ad alcuna restrizione. Sono in tutto 12 milioni gli italiani che ancora non hanno ricevuto la terza dose.