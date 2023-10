“L’assunzione dei giovani è uno dei fattori determinanti per il futuro della Pubblica amministrazione e per gli Enti locali ma dobbiamo tener conto che i giovani che scelgono il lavoro hanno in mente un contesto migliorativo rispetto a quello che trovano. Per l’ingresso dei giovani nella pubblica amministrazione non diamo il posto fisso ma creiamo un ambiente sfidante”, Questo il commento di Alessandro Canelli, presidente di IFEL e sindaco di Novara, all’evento organizzato con il Comune di Napoli che ha consentito di presentare ka quarta edizione del Rapporto di IFEL “Personale comunale e formazione: competenze e scenari” (scarica il rapporto e le slide).

Il delegato per la finanza locale ha raccontato i problemi e le difficoltà di amministrare i Comuni in questa fase di forte tensione e rigidità dei bilanci. “Il rapporto IFEL – ha detto Canelli – fotografa una situazione alla quale la Funzione pubblica sta reagendo molto bene. Sono ripartite le stagioni concorsuali, ma c’è da dire che c’è una difficoltà sempre maggiore nel trovare giovani, specializzati e qualificati, che vogliano venire a lavorare nei Comuni. È un messaggio di attenzione che porremo al Ministero, perché bisogna rendere il comparto più attrattivo o avremo difficoltà nel corso del tempo”.

“Il PNRR costituisce la più grande sfida che tutte le amministrazioni, e soprattutto i Comuni, non possono non considerare” ha invece dichiarato il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo. “Stiamo parlando, quindi, di un treno ad alta velocità – ha proseguito il Ministro – necessario a dare sostegno ad un’economia che necessita, oggi più che mai, di misure di rilancio. Per questa ragione non possiamo nel modo più assoluto sprecare quest’occasione, ma dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare tutti insieme per un obiettivo comune, che è quello di dare corpo e sostanza agli ambiziosi obiettivi del Piano. Per fare ciò è necessario proseguire nell’attuazione degli interventi, dalle assunzioni alla formazione, dalle misure concrete per gli enti locali ai percorsi lavorativi per le giovani generazioni, che rappresentano i binari sui quali dobbiamo muoverci. Solo così riusciremo a spendere al meglio tutte le risorse, cercando di rendere il nostro Paese “più competitivo in un lasso di tempo breve”.

L’evento ha visto la partecipazione di Maria Grazia Falciatore, Capo di Gabinetto del Comune di Napoli, Pierciro Galeone, Direttore Fondazione IFEL, Antonio Naddeo, Presidente ARAN, Giovanni VAIA, Presidente Btinkeeng.

La chiusura dei lavori è stata affidata al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “Con il Ministro – ha detto Manfredi – abbiamo parlato del potenziamento delle risorse umane nei Comuni, della necessità di trovare strumenti di maggiore attrattività, del problema del salario perché gli stipendi sono bassi, del problema del rinnovo dei contratti perché ci sono aspettative e delle forme di rafforzamento per il sostegno ai Comuni sia dal punto di vista dell’assistenza tecnica che delle regole di bilancio perché una maggiore operatività dei Comuni significa garantire più servizi ai cittadini e creare più qualità di vita”.