“Abbiamo avuto con il ministro Brunetta un incontro molto proficuo. Ci ha fatto molto piacere verificare che ha a cuore le ragioni per cui ci battiamo da tempo e che, in vista del piano nazionale di ripresa e resilienza, diventano ancora più urgenti: sblocco delle assunzioni, procedure di reclutamento rapide e misure straordinarie per attuare il recovery plan. È fondamentale procedere celermente: ne va della concretizzazione degli interventi da cui dipende il rilancio del Paese”. Così il presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, al termine dell’incontro con il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, al quale hanno partecipato il vicepresidente vicario di ANCI nazionale e sindaco di Valdengo (BI), Roberto Pella, e il delegato alla PA, Jacopo Massaro.

“Sono in arrivo oltre 200 miliardi per far ripartire il Paese e non c’è abbastanza personale per gestire questa ripresa. – denuncia Massaro – Da quando si “libera” un posto in comune, passano quasi 18 mesi per concludere un’assunzione, visti gli adempimenti necessari, ben 12, che richiedono tempi ed elaborazioni lunghissime. Dal 2007 al 2019, le amministrazioni comunali hanno perso circa 120mila dipendenti, un quarto del totale, senza che a questo taglio sia corrisposta una riduzione dei carichi di lavoro; anzi, c’è stato addirittura un aumento del carico burocratico”.

“Lo Stato chiede ai Comuni di fare molte più cose con molto meno personale – continua Massaro -. Personale che ha via via perso professionalità e competenze: con il divieto di affiancamento in vigore, infatti, non è possibile nemmeno effettuare un passaggio di consegne. Se questa è la situazione, del Recovery Fund sarà impossibile spendere un euro: c’è un bisogno infinito di risorse per i territori e per l’economia locale, ma servono nuove misure che superino queste lungaggini assurde, la sostenibilità del bilancio e i vincoli imposti dallo Stato. Pensiamo al Bonus 110%: lo Stato ha messo delle risorse, i Comuni sono impegnati a studiare le richieste, e per chi volesse fare nuove assunzioni straordinarie per questo deve rispettare vincoli di bilancio non indifferenti”.

Queste le criticità evidenziate da ANCI al Ministro Brunetta: “Da parte del Ministro – conclude il vicario Roberto Pella – abbiamo rilevato piena disponibilità. Ci è stato chiesto di organizzare dei tavoli di confronto sia su questa tematica di tipo emergenziale che per affrontare il tema generale del riassetto delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione, aspetto fondamentale per ammodernare e velocizzare il lavoro dei Comuni”.