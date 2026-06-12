Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato le prime Linee Guida operative sull’applicazione delle clausole di revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture, con l’obiettivo di garantire criteri uniformi alle stazioni appaltanti e assicurare una gestione più chiara ed equilibrata dei contratti pubblici di durata, caratterizzati da prestazioni continuative, periodiche o ripetute nel tempo.

Con riferimento all’articolo 60 del D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024, le Linee Guida distinguono tra revisione straordinaria, attivata al superamento delle soglie previste dalla legge, e revisione ordinaria, fondata su meccanismi di indicizzazione programmati e definiti nel contratto. Le Linee Guida chiariscono che i due meccanismi “non sono antitetici, ma tra loro complementari”, operando su piani diversi della vita contrattuale.

Le Linee Guida rinviano all’Allegato II.2-bis del Codice e alle corrispondenze tra CPV e indici ISTAT per l’individuazione degli indici da utilizzare per la revisione ordinaria.