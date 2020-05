La Giunta Regionale del Piemonte ha approvato le linee di indirizzo, non vincolanti, rivolte alle stazioni appaltanti del territorio piemontese per il riavvio dei cantieri nell’ambito degli appalti di lavori in conformità al D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e per l’avvio della c.d. “fase 2” dell’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del contagio da COVID-19.

In particolare, la D.G.R. n. 11-1330 dell’8 maggio 2020, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 20 dello scorso 14 maggio, stabilisce che, ai fini della corretta valutazione dei costi connessi e riflessi relativi all’attuazione delle misure anti Covid-19, con riferimento ai futuri cantieri e tenendo conto delle istanze provenienti dagli operatori del settore, si attivino, nell’ambito delle lavorazioni di chiusura dell’edizione 2020 del prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte, le opportune valutazioni tecniche al fine di adeguare le previsioni di costo in coerenza con le suddette linee di indirizzo.