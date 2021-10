Pubblichiamo la nota di lettura ANCI relativa al decreto ministeriale che stabilisce le modalità per il rientro al lavoro in presenza dal prossimo 15 ottobre (scarica le slide).

Diverse le misure intraprese dal governo per garantire il ritorno alla normalità Tra queste, l’istituzione di un help desk (Amica digitale) in grado di fornire assistenza sulle novità che entreranno in vigore. Per l’occasione, saranno disponibili due canali di comunicazione per la PA: una linea telefonica dedicata attiva dal 13 ottobre (numero verde 800.254.009) e l’indirizzo di posta elettronica lavoropubblico@governo.it.

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha previsto anche la predisposizione di FAQ che saranno pubblicate sul sito Linea Amica Digitale.