“L’emendamento che salvaguarda i criteri contenuti nel PNGR per la definizione degli impianti minimi indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti va assolutamente approvato”. Così Carlo Salvemini delegato ANCI all’Energia e ai Rifiuti, in merito alla norma in votazione in commissione finanze Senato al DL Superbonus.

“Solo così – continua Carlo Salvemini – saremo in grado di salvaguardare gli effetti finanziari negativi derivanti dalle pronunce della Magistratura amministrativa che rischiano per il futuro di compromettere la corretta attuazione del metodo tariffario ARERA ed evitare sperequazioni territoriali difficilmente gestibili con ripercussioni negative per i cittadini utenti. Faccio un appello, pertanto, a tutti i parlamentari affinché comprendano l’importanza dell’approvazione della norma e votino di conseguenza”.