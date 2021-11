Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e ANCI sono da tempo impegnati in un percorso di sostegno ai Comuni nelle pratiche di collaborazione territoriale con un partner importante, il Terzo settore, che già nel 2000 la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali indicava come strategico soprattutto nel settore delle politiche sociali. Questo percorso prosegue e si rende ancor più necessario alla luce dell’approvazione del codice dei contratti pubblici (CCP) e del codice del Terzo Settore (CTS), che hanno innovato profondamente le modalità di organizzazione ed affidamento dei servizi, in particolare dei servizi sociali e di quelli culturali.

A partire dal prossimo 1 dicembre, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e ANCI, avvalendosi della collaborazione delle Fondazioni Cittalia e IFEL, avvieranno un percorso formativo su “Le forme e gli strumenti di partenariato pubblico-privato nella Riforma del Terzo settore”. L’iniziativa si rivolge prioritariamente alle amministrazioni comunali, alle amministrazioni regionali, ma anche ad una significativa rappresentanza degli Enti di Terzo Settore.

Un ciclo di 24 webinar, articolati in due moduli, finalizzato ad approfondire le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi di cui gli enti locali, singoli e associati, dispongono. L’obiettivo finale è quello di attivare una comunità di pratiche e di contribuire alla costruzione di una cultura, politica ed amministrativa, dell’Amministrazione condivisa, dando ai Comuni maggiori certezze nel ricorrere agli istituti previsti nel Codice del Terzo Settore, strumenti innovativi per la gestione della collaborazione sussidiaria tra amministrazioni comunali ed enti del Terzo Settore.

