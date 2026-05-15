Si rammenta che alle ore 12 di lunedì 18 maggio 2026 scade il termine per la rilevazione dei dati relativi ai servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni). La rilevazione, rivolta a tutti i Comuni sede di servizi educativi per la prima infanzia, è fondamentale per il monitoraggio dei posti, dei frequentanti e per l’assegnazione delle risorse del Fondo Nazionale 0-6.
Si tratta di un passaggio necessario al fine di:
- ripartire le risorse del Piano d’azione 2026;
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comunicare a INPS nazionale i dati fondamentali per una migliore gestione del cosiddetto “Bonus Nidi” di sua competenza.
Nello specifico, i Comuni sono chiamati a completare e aggiornare i dati anagrafici dei servizi educativi e ad indicare il numero dei frequentanti dei servizi educativi per la prima infanzia 0-3 anni presenti sul territorio comunale.
Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito della Regione Piemonte A QUESTO LINK.