Il Ministero dell’Istruzione ha effettuato il riparto delle risorse del Dl Rilancio finalizzate alla ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza.

Si tratta complessivamente di 331 milioni di euro destinati alle scuole di primo e di secondo ciclo di tutta Italia per l’acquisto di beni e servizi (dispositivi di protezione, interventi per didattica degli studenti disabili, strumenti per consentire l’inclusione scolastica, strumenti editoriali e didattici innovativi) e per l’adattamento di spazi interni ed esterni (piccola manutenzione e pulizia).

I fondi verranno assegnati direttamente alle istituzioni scolastiche ed educative statali, che provvederanno entro il 30 settembre alla realizzazione degli interventi.

In allegato, l’elenco degli interventi che saranno realizzati in Piemonte suddiviso per Comune (scuole primo ciclo) e per Provincia/Città Metropolitana (scuole secondo ciclo).

Nel file sono inclusi anche i CPIA e gli istituti omnicomprensivi.