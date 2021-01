Ritorno in classe in presenza dal 7 gennaio per elementari e medie; didattica a distanza al 100% per le scuole superiori fino al 16 gennaio, ad eccezione degli studenti con esigenze speciali e delle attività di laboratorio.

Lo stabilisce il decreto firmato nelle scorse ore dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e condiviso con le Prefetture, i sindaci dei Comuni capoluogo, i presidenti delle Province, i rappresentanti degli enti locali, i sindacati, l’Ufficio scolastico regionale e il Ministro della Salute.

Nei giorni scorsi la Regione Piemonte aveva predisposto il piano Scuola Sicura, con tamponi gratuiti su base volontaria da ieri per il personale docente e non docente e dall’11 gennaio anche per gli alunni delle seconde e terze medie.

