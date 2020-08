Sul sito del Ministero per l’Istruzione è scaricabile l’avviso pubblico per l’assegnazione di finanziamenti (70 milioni di euro) per l’affitto di immobili da destinare ad aule didattiche e per l’acquisto o il noleggio di strutture modulari temporanee.

Fino alle ore 18 del prossimo 26 agosto i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, titolari degli edifici scolastici, potranno accedere al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione per la rilevazione del fabbisogno, ai fini dell’assegnazione delle risorse, pari a 70 milioni di euro.

Nei giorni scorsi il Ministero dell’Istruzione ha inviato agli Enti locali una PEC contenente il link necessario per accedere alla rilevazione. Nel questionario occorrerà indicare:

– l’importo del contributo richiesto;

– il numero di studenti interessati alla misura;

– eventuali ulteriori fabbisogni, quali trasporto per favorire lo spostamento degli studenti in altro luogo, trasloco di arredi, deposito o dismissione degli arredi esistenti, lavori di adattamento di eventuali ulteriori spazi;

– potranno, inoltre, essere indicati anche eventuali ulteriori importi necessari per i fabbisogni non soddisfatti.

I beneficiari e le risorse spettanti saranno individuate con apposito decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. I contributi saranno assegnati per l’intero importo richiesto nel caso in cui queste non superino la disponibilità complessiva delle risorse, mentre è prevista una riduzione proporzionale, anche sulla base della popolazione scolastica, nel caso in cui le richieste complessive eccedano la disponibilità complessiva delle risorse stanziate.

Tutte le informazioni relative alla procedura saranno pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione edilizia scolastica, a QUESTO LINK.

Per richiedere eventuali chiarimenti occorre scrivere all’indirizzo dgefid.ediliziascolastica@istruzione.it