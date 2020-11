Ci sarà tempo fino al prossimo 16 marzo per concludere le operazioni previste dal bando che mette a disposizione 330 milioni per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza Covid. Si tratta di stanziamenti per la cosiddetta edilizia scolastica ‘leggera’.

L’avviso rientra nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

La proroga al 16 marzo 2021 (rispetto alla data del 31 dicembre inizialmente fissata) sarà concessa a quegli Enti che, alla data del 21 dicembre, possano documentare di aver provveduto all’aggiudicazione delle procedure di affidamento previste. La documentazione dovrà essere inoltrata attraverso la piattaforma Gestione Interventi GPU fino alla concorrenza dell’importo autorizzato.

In allegato, la comunicazione ufficiale pervenuta dal Ministero dell’Istruzione.