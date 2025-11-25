L’Anci esprime il proprio apprezzamento per la firma da parte del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, del decreto che stanzia 223,7 milioni di euro destinati all’adeguamento alla normativa antincendio e ad interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Si tratta di un segnale concreto, che risponde a una priorità strategica più volte evidenziata e sollecitata dall’Anci, ovvero la necessità di garantire a studentesse, studenti e a tutto il personale scolastico la sicurezza degli spazi in cui quotidianamente si svolge l’attività didattica.
I Comuni e le Città metropolitane accolgono con sollievo lo stanziamento di queste prime e fondamentali risorse, attese da tempo, che permetteranno di sbloccare situazioni emergenziali e di avviare finalmente la pianificazione di interventi non più procrastinabili di messa a norma antincendio e di sicurezza degli edifici scolastici.