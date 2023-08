Dopo l’istruttoria, il 1° agosto 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito, il decreto ministeriale 01/08/2023 inerente la graduatoria per l’accesso al fondo progettazione degli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici per il triennio 2021/2023.

Il Fondo, istituito dalla legge di bilancio 2018, è destinato a cofinanziare i progetti per mettere in sicurezza gli edifici e le strutture pubbliche comunali e con destinazione d’uso pubblico. Le risorse sono destinate prioritariamente alle scuole.



Sono stati ammessi a finanziamento 429 interventi per l’adeguamento o il miglioramento sismico per un importo pari a €. 37.215.318,88. In Piemonte sono stati ammessi 23 progetti in 17 Comuni per un importo complessivo che sfiora i due milioni di euro.

I Comuni dovranno pubblicare i bandi di gara per la progettazione o gli avvisi per le procedure negoziate ovvero la determina a contrarre per gli affidamenti diretti, entro il 1° febbraio 2024, mentre l’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione principale, deve avvenire entro il 27 maggio 2024.