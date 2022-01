C’è tempo fino alle ore 14:00 del 10 Febbraio 2022 per partecipare al bando del Servizio Civile Universale.

Contestualmente alla proroga dei termini, vengono finanziati altri 102 programmi di servizio civile (di cui 92 in Italia e 10 all’estero) per un totale di ulteriori 8.481 posizioni, di cui 8.307 in Italia e 174 all’estero. Si ampia la scelta dei progetti in cui impegnarsi e si allunga la scadenza per la presentazione delle candidature.

Tutte le info per svolgere il servizio civile in ANCI Piemonte sono disponibili A QUESTO LINK.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Clicca qui per visualizzare la guida utile alla presentazione della domanda nella piattaforma DOL (file PDF).

LA DOCUMENTAZIONE