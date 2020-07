ANCI Piemonte ha sottoscritto un protocollo di intesa con ANCI Lombardia per diffondere il servizio civile nei Comuni piemontesi.

In particolare, l’ANCI Lombardia è iscritta all’albo di servizio civile universale e organizza un servizio di assistenza completa per la partecipazione dei Comuni al servizio civile in convenzione con le ANCI delle regioni Abruzzo, Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna e Umbria.

Al fine di illustrare nel dettaglio le opportunità dell’iniziativa e le le procedure per l’accreditamento al servizio civile, ANCI Piemonte organizza un webinar gratuito che si terrà martedì 14 luglio dalle ore 14,30 alle ore 17.

Per partecipare è sufficiente iscriversi attraverso QUESTO LINK entro il prossimo 13 luglio. Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo info@anci.piemonte.it.