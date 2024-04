Pubblichiamo la Determina dell’Autorità per Energia, Reti e Ambiente del 26 marzo 2024, n.1/2024 – DTAC, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 637/2023/R/idr e 639/2023/R/idr“ (inerente il Servizio Idrico Integrato), corredata dai seguenti documenti:

Allegato 1 – schemi tipo per l’elaborazione del programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche e del piano economico-finanziario, che fornisce in particolare indicazione dei dati tecnici e tariffari;

Allegato 2 – schema tipo di relazione di accompagnamento, relativa agli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale per il biennio 2024-2025, al programma degli interventi ed al piano delle opere strategiche;

Allegato 3 – schema tipo di relazione di accompagnamento della predisposizione tariffaria con dettaglio di contenuti minimi ed ordine espositivo.

Il provvedimento rientra nell’ambito di quanto stabilito dal decreto di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui all’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 201/2022 e dispone che gli Enti di governo dell’ambito o gli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità,provvedano alla trasmissione delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2024-2029, degli atti e dei dati di cui al comma 5.3, lettera d), della deliberazione 639/2023/R/IDR (recante l’approvazione dell’MTI-4), tramite apposita procedura telematica, disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di specifici moduli disponibili sul sito dell’Autorità nonché allegati alla stessa determina 1/24, oltre a ulteriori atti e informazioni.

È possibile inviare la documentazione richiesta entro e non oltre il 30 aprile 2024.