In occasione della Settimana della Celiachia, in programma dall’11 al 19 maggio, l’Associazione Italiana Celiachia invita i Comuni e le scuole ad aderire al progetto “Tutti a tavola tutti insieme” per promuovere un menù senza glutine nelle mense scolastiche per tutti i bambini e le bambine.

Sul sito www.settimanadellaceliachia.it oltre alle informazioni sull’iniziativa sono disponibili il form per l’adesione e altri materiali utili, con la possibilità di inserire anche il logo del Comune e della scuola che decideranno di aderire.

L’Associazione Italiana Celiachia raccoglierà i nomi di chi partecipa all’iniziativa e il numero dei pasti gluten free serviti durante la Settimana Nazionale della Celiachia, dandone visibilità attraverso una campagna stampa e i propri canali social.