Facendo seguito all’intesa stipulata nel 2019, lo scorso mese di giugno l’ANCI ha sottoscritto un nuovo accordo di collaborazione con INPS, Caritas e, da quest’anno, con la Comunità di Sant’Egidio, per la prosecuzione e la diffusione del Progetto “INPS per Tutti” in tutto il territorio nazionale.

Tale accordo è volto a favorire la collaborazione a livello locale tra Comuni, INPS e le associazioni di volontariato come Caritas e Sant’Egidio, al fine di intercettare persone in stato di povertà assoluta, i senza dimora e i cittadini più fragili, spesso non consapevoli dei propri diritti e difficilmente raggiungibili, valutare la sussistenza di requisiti utili al riconoscimento di prestazioni sociali, assistenziali e previdenziali e consentire loro di presentare domanda di accesso.

Nel 2020, l’avvio del Progetto ha coinciso con lo scoppio della pandemia e con la relativa sospensione forzata di molte delle attività previste, che poi sono state rimodulate (si veda in proposito il messaggio INPS n. 4144 del 6 novembre 2020) per garantire la continuità del Progetto in totale sicurezza.

Il nuovo accordo è stato presentato online alle ANCI regionali, per opportuna diffusione sul territorio, il 6 luglio 2021, alla presenza del presidente INPS Tridico, del delegato al Welfare ANCI Vecchi, del direttore Caritas don Francesco Soddu e di Bruno Izzi della Comunità di Sant’Egidio.

Nel corso della presentazione, è stato previsto uno specifico focus sul nuovo assegno temporaneo per i figli minori, che è una prestazione temporanea in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 in attesa dell’attuazione dell’Assegno Unico per i figli previsto dal Family Act