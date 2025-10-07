Dopo Vicenza, arriva domenica 12 ottobre la seconda tappa della mobilitazione dei Sindaci per la Pace che confluirà nella Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità (a partire dalle ore 8:00).

Un appuntamento importante che vuole riaffermare con forza l’impegno delle istituzioni locali e della società civile per la costruzione di un futuro fondato sulla nonviolenza, sul rispetto dei diritti delle persone e sulla cooperazione. Un segnale anche per ribadire come i territori e le comunità possano avere un ruolo fondamentale nella promozione della pace, protagonisti attivi di un cambiamento che riguarda tutti.

Terzo appuntamento di questo percorso sarà Bologna: dal 12 al 14 novembre in occasione dell’Assemblea Anci nel corso della quale la pace sarà al centro del dibattito tra amministratori e cittadini.

I SINDACI SONO INVITATI AD INDOSSARE LA FASCIA TRICOLORE