“Questa Conferenza nazionale rappresenta un’occasione preziosa per riaffermare il ruolo dei Comuni come istituzioni di prossimità, capaci di tradurre le politiche per l’infanzia e l’adolescenza in azioni concrete”, ha dichiarato il presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, Marco Fioravanti intervenuto a Roma nel corso dei lavori della Conferenza nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza “Custodire il presente, costruire il futuro” che è stata aperta da Eugenia Roccella, Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

“Custodire il presente e costruire il futuro – ha proseguito Fioravanti – significa garantire a ogni bambino e a ogni bambina pari opportunità di crescita, istruzione e partecipazione, indipendentemente dalle condizioni di partenza. L’impegno quotidiano di Anci e dei Comuni – dagli asili nido ai centri famiglia e ai centri estivi, dai patti educativi di comunità ai progetti di inclusione – dimostra che investire nelle nuove generazioni è la via maestra per costruire una società più equa, inclusiva e sostenibile. È fondamentale che a questo impegno corrispondano risorse stabili e adeguate, affinché nessuno venga lasciato indietro”.

La Conferenza, organizzata dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha rappresentato un momento di confronto, dialogo e riflessione tra Istituzioni, esperti del settore e organizzazioni della società civile per delineare strategie condivise volte a promuovere il benessere dei bambini e degli adolescenti.