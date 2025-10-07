Il 13 ottobre alle ore 11:00 appuntamento con il webinar Anci e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dal titolo: “AppLI: il web coach MLPS dedicato ai NEET per le politiche attive del lavoro“.

Un momento di confronto che sarà dedicato alla presentazione e all’illustrazione dell’Operativo AppLI, l’assistente virtuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il web coach, sviluppato in collaborazione con Inps per affiancare i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) in un percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo, é accessibile gratuitamente e senza limiti di orario per i cittadini tra i 18 e i 35 anni in possesso di SPID e CIE.

Il webinar ospiterà altresì l’esperienza di Comuni che, attraverso sportelli dedicati, hanno attivato strumenti e politiche pubbliche complementari in materia di politiche attive per il lavoro.