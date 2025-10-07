Soluzioni per la logistica urbana sostenibile – La diffusione dei locker e la gestione dello spazio urbano: questo il tema del webinar che si terrà giovedì 9 ottobre dalle 11 alle 12.30 presso la sede di Anci nazionale.

Il webinar ha la finalità di fornire una panoramica dello stato dell’arte, nelle città europee e italiane, su regole e standard nazionali, nonché di ragionare, insieme a qualche Comune che ha maturato esperienze diverse e agli operatori che in Italia propongono lo strumento, su cosa siano i locker oggi e cosa possono diventare: nodi di servizio, mini hub, integrati con la mobilità sostenibile e con nuove forme di fruizione dello spazio pubblico.

Il webinar sarà anche l’occasione per un confronto concreto tra operatori della logistica su quale possa essere una razionalizzazione e una piattaforma condivisa per tale soluzione.