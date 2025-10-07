Si è chiuso ieri, lunedì 6 ottobre, a mezzanotte, il bando del Premio ANCI Innovazione e Sviluppo, giunto quest’anno alla quarta edizione nazionale e alla nona regionale.

L’iniziativa, ideata da ANCI Piemonte, sviluppata in collaborazione con ANCI nazionale e realizzata con la struttura operativa di ANFoV (Associazione torinese che riunisce i soggetti imprenditoriali ed istituzionali protagonisti della convergenza dell’innovazione tecnologica nelle comunicazioni), è rivolta alle amministrazioni pubbliche, alle scuole e agli enti pubblici che intendano valorizzare progetti innovativi in fase di attivazione o già attivi.

All’edizione di quest’anno, risultano candidati più di 200 progetti provenienti da realtà pubbliche di tutta Italia, per un bacino potenziale di oltre 30 milioni di cittadini coinvolti. Analizzando i progetti nel dettaglio, più del 35% sono stati realizzati da Comuni medio-piccoli (fino a 5000 abitanti), il 12% da comuni piccolissimi (sotto i 1000 abitanti). Dati che dimostrano come i territori, anche quelli più periferici, abbiano un grande impulso verso l’innovazione.

Ci sono, poi, progetti candidati da 5 capoluoghi di provincia (Milano, Bolzano, Pesaro, Foggia, Messina) e 10 tra aziende sanitarie e ospedaliere, oltre a diverse unioni di territori omogenei. Candidati progetti anche da una decina di istituti scolastici pubblici in tutta Italia. Complessivamente risulta rappresentata la quasi totalità delle regioni italiane.

Tra i progetti presentati i temi maggiormente trattati sono la digitalizzazione dei servizi e lo sviluppo del turismo (59%), il 34% riguardano argomenti che toccano la protezione dell’ambiente, la gestione delle risorse energetiche e ambientali e la transizione ecologica.

Grande attenzione poi alle fasce deboli, all’inclusione, ai bambini, attraverso la modernizzazione di spazi a loro disposizione e asili, e anche al riciclo dei rifiuti o la creazione di pratiche e percorsi “plastic free”. Molti progetti, inoltre, tracciano politiche per le prossime generazioni, guardano ai giovani e al loro futuro.

Una particolare attenzione va al rilancio dei territori periferici e montani, attraverso il riutilizzo e la ristrutturazione in chiave moderna di spazi o strutture abbandonate.

L’edizione 2025 assegnerà ai vincitori dieci premi in denaro e servizi, messi a disposizione dagli sponsor dell’iniziativa, per un valore totale di oltre 60mila euro. Due i premi speciali in servizi: uno per la sezione nazionale (Premio Eolo) e uno per la sezione Piemonte (Premio BBBell). Confermato, inoltre, il Premio speciale realizzato in collaborazione con City Vision , per il sostegno alla diffusione delle best practice in materia d’innovazione nella PA.

Il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, sottolinea l’orgoglio per una manifestazione, partita dal Piemonte, che da nove anni cresce esponenzialmente: “Il Premio ANCI Innovazione e Sviluppo è progredito distribuendo, negli anni, quasi 400mila euro in contributi e servizi. Un successo evidente, testimoniato dai circa 1000 progetti innovativi raccolti fino ad oggi. Il premio è un vero acceleratore dei processi innovativi nei Comuni: una mano tesa ai territori che vogliono innovare, in Piemonte e nel resto d’Italia. L’impegno di ANCI Piemonte al fianco dei Comuni prosegue, in modo concreto, su temi sempre attuali come il superamento del digital divide e la semplificazione. Ai commissari che giudicheranno i progetti arrivati auguro buon lavoro e ringrazio tutti gli enti locali che hanno creduto in questa iniziativa”.

Antonello Angeleri, Segretario generale ANFoV, sottolinea: “Da cinque anni siamo onorati di realizzare questa iniziativa: il più importante concorso destinato alla PA della nostra nazione. La crescita del Premio rispecchia la grande necessità di rinnovamento presente anche nelle realtà più periferiche. Una voglia di progredire delle nostre amministrazioni pubbliche encomiabile per l’attenzione che rivolgono ai loro territori. Con più di 200 progetti candidati, realizzati da piccoli, medi e grandi comuni, con 5 capoluoghi di provincia e 10 aziende sanitarie, tocchiamo un bacino di cittadini potenziale di più 30 milioni di persone. Cifre che ci rendono fieri del lavoro svolto. Un grande ringraziamento va ad ANCI Piemonte, e ad ANCI nazionale, per la fiducia che hanno riposto nella nostra associazione. ANFoV oggi è punto di riferimento riconosciuto e apprezzato a livello nazionale per le strategie di sostegno all’innovazione”.

La premiazione dei progetti vincitori, selezionati da una Commissione composta da 10 commissari tra i quali vi sono professionisti del settore pubblico e privato, innovatori ed esperti di comunicazione, avverrà nell’ambito dell’Assemblea nazionale di ANCI a Bologna, con una cerimonia ufficiale in programma il giorno 13 novembre 2025 alle ore 18.

Il Premio ANCI Innovazione e Sviluppo 2025 si avvale dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, e dei Patrocini del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di RAI Per la Sostenibilità, del progetto europeo EDIH4DT, e della Regione Piemonte. Il Premio si avvale inoltre del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che hanno rinnovato il loro impegno sottolineando un chiaro apprezzamento per il lavoro di promozione della cultura dell’innovazione a favore dei cittadini svolto fino ad oggi.

Ogni altra informazione e tutto il materiale relativo alle attività ad esso collegate si trovano sul sito dedicato.