Due webinar per approfondire il tema dello smart working e per agevolarne l’adozione da parte dei Comuni.

Gli eventi, organizzati dalla Consulta Innovazione di ANCI Piemonte e da Forum PA, si rivolgono ad amministratori e dipendenti degli Enti locali piemontesi.

“L’importanza dello smart working è stata più volte sottolineata dal ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone” commenta il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta. “Si tratta di una priorità sulla quale stiamo investendo importanti risorse – prosegue Pianetta -. Dopo esserci attivati per consentire ai Comuni lo svolgimento telematico delle sedute consiliari, ora puntiamo sul tema della formazione. Siamo di fronte a una rivoluzione rispetto alla quale non vogliamo farci cogliere impreparati”.

Nel corso dei webinar saranno illustrate le potenzialità e i benefici dello smart working. Sono previsti interventi di esperti e testimonianze di Comuni che hanno già sperimentato e adottato esempi virtuosi di lavoro agile.

I seminari si terranno lunedì 8 e giovedì 11 giugno secondo il seguente programma:

8 giugno 12-13 | Smart Working: un alleato per il territorio e la comunità

Partendo dalle esperienze di alcune Amministrazioni, il webinar mira a indagare i benefici dello Smart Working per le comunità territoriali e a fornire spunti e riflessioni su come mettere in pratica questa nuova modalità di organizzazione del lavoro.

Iscriviti qui

11 giugno 12-13 | Smart Working: cultura, fiducia, risultati

Il webinar ha un duplice obiettivo: da una parte approfondire il tema della Smart Leadership e della pianificazione e del coordinamento del lavoro per obiettivi e dall’altra parte fornire indicazioni utili ai dipendenti per lavorare in Smart Working.

Iscriviti qui

“L’importanza dello smart working è stata più volte sottolineata dal ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone” commenta il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta. “Si tratta di una priorità sulla quale stiamo investendo importanti risorse – prosegue Pianetta -. Dopo esserci attivati per consentire ai Comuni lo svolgimento telematico delle sedute consiliari, ora puntiamo sul tema della formazione. Siamo di fronte a una rivoluzione rispetto alla quale non vogliamo farci cogliere impreparati”.