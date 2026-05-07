I vicepresidenti di ANCI Piemonte Nicholas Padalino e Jacopo Suppo hanno partecipato al seminario “Sport e alimentazione nel prisma del diritto-dovere alla salute: il ruolo degli enti locali”, ospitato nel Foyer del Palazzo delle Feste di Bardonecchia, in Val di Susa. L’incontro ha riunito esponenti del mondo accademico e rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali per analizzare come le politiche locali possano favorire stili di vita sani nelle aree rurali e montane.

L’iniziativa fa parte del progetto europeo “Unita starting grants 2025”, focalizzato sulle disuguaglianze nell’accesso a una corretta dieta e all’esercizio fisico nelle zone montane. Il seminario – organizzato da un autorevole comitato scientifico composto dai docenti dell’Università di Torino Tanja Cerruti, Giovanni Boggero, Fulvio Leonzio, Lorenza Mola e Michele Ricciardo Calderaro . ha visto la partecipazione attiva di illustri accademici dell’Università di Saragozza, in Spagna.

Durante la prima sessione, dedicata al quadro normativo, è emerso un interessante parallelismo tra i due Paesi. Il dibattito ha messo in luce le analogie e le differenze tra l’evoluzione delle funzioni amministrative degli enti locali in Italia (dallo Statuto Albertino alla riforma del 2001) e il sistema delle competenze dei comuni spagnoli, evidenziando come entrambi i modelli stiano evolvendo per rispondere alla sfida del diritto alla salute e al benessere dei cittadini.

La seconda sessione dei lavori ha approfondito le criticità intrinseche dei territori montani, ponendo l’accento sulle sfide strutturali delle ‘terre alte’. Il dibattito, al quale hanno partecipato alcuni sindaci del territorio, ha esplorato le strategie amministrative necessarie per abbattere le barriere geografiche e assicurare un’effettiva tutela del diritto alla salute. I vicepresidenti Padalino e Suppo hanno evidenziato il ruolo fondamentale dello sport come strumento di aggregazione giovanile e di prevenzione delle malattie, citando l’impegno di ANCI nel progetto “SpOki”, realizzato in collaborazione con la città di Cuneo e dedicato al tema dell’orientamento sportivo dei giovani.

Alimentazione e sport rappresentano fattori di crescita per tutti i Comuni. La sfida per massimizzare il benessere delle comunità risiede oggi nella capacità di ‘mettere a sistema’ queste esperienze, trasformando le eccellenze isolate in una rete strutturata di buone pratiche facilmente replicabili da ogni realtà, indipendentemente dalle dimensioni geografiche e demografiche.

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